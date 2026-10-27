eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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27.10.2026 20:46:01
PayPal Just Raised Its Profit Forecast, and the Stock Barely Moved. Here’s Why
At first glance, PayPal's (NASDAQ:PYPL) third-quarter results looked rather strong. Adjusted EPS grew by 8% year-over-year and handily beat analyst estimates, and management raised its full-year profit guidance.
However, the stock initially fell modestly after the earnings report, and as of 2 p.m. ET on earnings day, it was higher by just 1%, despite the impressive earnings beat and guidance raise. Here's what is worrying investors, and why a beat and raise isn't enough to move the stock higher.
Image source: PayPal.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|97 325,00
|-2,06%
|eBay Inc.
|110,16
|4,38%
|PayPal Inc
|50,39
|0,20%
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