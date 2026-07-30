PayPal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PayPal hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 220,14 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 185,23 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12 232,29 Milliarden ARS im Vergleich zu 9 601,04 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at