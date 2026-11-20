PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
20.11.2026 19:08:29
Paypal Names Claire Bramley CFO, Succeeding Jamie Miller; Shares Down
(RTTNews) - On Friday, Credit Services Giant PayPal (PYPL) announced the appointment of Claire Bramley as the new Chief Financial Officer, succeeding Jamie Miller. She will join on February 1, working with Miller throughout the month.
Claire Bramley joins PayPal from Xero, where she has served as CFO since April 2025 and helped drive its U.S. expansion, including the acquisition of payments platform Melio.
She previously served as CFO of Teradata and held senior finance positions at HP, bringing extensive financial and technology industry experience.
On Nasdaq, the shares are trading 4.01 percent down at $54.11.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
12.11.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.26
|PayPal-Aktie dennoch im Plus: Deutsches Kartellamt sieht wettbewerbsgefährdente Vorgaben (dpa-AFX)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|dailyAktien: PayPal – Oktoberhoch als Hürde (NewsTool)
|
29.10.26
|dailyAktien: PayPal – Oktoberhoch als Hürde (NewsTool)
|
27.10.26
|Zahlen enttäuschen Anleger: PayPal-Aktie zieht dennoch an (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PayPal Inc
|48,49
|-5,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.