eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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10.10.2026 12:16:00
PayPal Now Pays a Dividend and Buys Back Billions in Stock. Where Will It Be in 5 Years?
Despite some gains over the last few months, PayPal (NASDAQ: PYPL) stock has been a huge underperformer over the last five years. The company's share price has fallen roughly 79% over the stretch. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite indexes have risen 79% and 90%, respectively.
On the other hand, PayPal has continued to generate substantial profits -- and it's making a big push to return cash to shareholders. With the company now paying a dividend and moving forward with a large share repurchasing plan, where will PayPal stock be in five years?
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