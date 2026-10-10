PayPal Now Pays a Dividend and Buys Back Billions in Stock. Where Will It Be in 5 Years?

Despite some gains over the last few months, PayPal (NASDAQ: PYPL) stock has been a huge underperformer over the last five years. The company's share price has fallen roughly 79% over the stretch. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite indexes have risen 79% and 90%, respectively.

On the other hand, PayPal has continued to generate substantial profits -- and it's making a big push to return cash to shareholders. With the company now paying a dividend and moving forward with a large share repurchasing plan, where will PayPal stock be in five years?

Continue reading