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29.10.2026 06:31:29
PayPal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PayPal ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PayPal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,56 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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