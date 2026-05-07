PayPal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PayPal präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,46 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 11,13 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at