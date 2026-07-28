eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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29.07.2026 00:57:13
PayPal presses on with turnaround in pivotal quarter as sale questions linger
PayPal has described Stripe’s and Advent International’s offer to acquire the company as inadequateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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