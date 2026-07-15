Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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15.07.2026 22:49:43
PayPal Receives $53 Billion Takeover Offer Involving Stripe
PayPal, which owns Venmo, is the target of what one group of analysts described as a “lowball” offer from Stripe, another payment processor, and Advent, a private equity firm.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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