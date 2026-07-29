eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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29.07.2026 05:01:00
PayPal schließt Übernahme nicht aus, aber fokussiert sich auf Trendwende
Der Umbau PayPals trägt offenbar erste Früchte. Der Umsatz und die Transaktionsmarge steigen. Trotz sinkender Gewinne und schwachem Ausblick steigt die Aktie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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