eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
03.02.2026 15:46:07
PayPal sees 2026 profit below estimates, names Enrique Lores as CEO
Its lower surplus is due to weaker US retail spending and slower growth in its branded checkout segmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
