PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
03.02.2026 18:21:41
PayPal Shares Slide 20% After FY26 Earnings Outlook Disappoints
(RTTNews) - PayPal Holdings, Inc. (PYPL) shares fell 19.81 percent to $41.97, down $10.37 on Tuesday, despite reporting higher fourth-quarter net income, as investors reacted negatively to weak guidance.
PayPal posted net income of $1.44 billion, or $1.53 per share, up from $1.12 billion, or $1.11 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $1.23 per share, below analyst expectations of $1.29. Revenue increased to $8.68 billion from $8.37 billion. The company forecast a mid-single-digit decline in earnings per share for fiscal 2026.
The stock opened at $42.91 after closing at $52.33 and traded between $42.30 and $43.70 on the Nasdaq. Trading volume surged to about 54.05 million shares versus an average of 15.61 million. The 52-week range is $42.30 to $82.69.
