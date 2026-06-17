PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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17.06.2026 21:28:17
PayPal Shutters Venture Arm, Explores Portfolio Sales Amid Corporate Overhaul
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