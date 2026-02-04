PayPal: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PayPal lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,41 USD. Im Vorjahr waren 3,99 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 33,17 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 31,79 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at