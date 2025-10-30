PayPal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PayPal hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 11,59 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,72 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at