PayPal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PayPal hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,68 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8,36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at