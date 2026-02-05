PayPal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PayPal hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 274,84 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 138,66 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 585,91 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8 321,69 Milliarden ARS eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 842,23 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 456,69 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 41 520,39 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 29 108,38 Milliarden ARS umgesetzt.

