PayPal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PayPal lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,55 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 12,21 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,64 Milliarden CAD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7,56 CAD beziffert, während im Vorjahr 5,47 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 46,58 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 43,55 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at