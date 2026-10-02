PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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02.10.2026 06:22:46
PayPal Stock Analysis: Value Stock or Value Trap?
PayPal (NASDAQ: PYPL) is attracting interest from acquirers.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 28, 2026. The video was published on Sept. 30, 2026.
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