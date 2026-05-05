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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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05.05.2026 17:42:35

PayPal Stock Falls 9% On Q1 Profit Decline

(RTTNews) - PayPal Holdings, Inc. (PYPL) shares declined 8.60 percent to $46.06 on Tuesday, down $4.33, after the company reported a drop in first-quarter earnings despite higher revenue.

The stock is currently trading at $46.06, compared to a previous close of $50.39 on the Nasdaq. It opened at $45.37 and traded between $44.51 and $45.87 during the session, with volume reaching 20.27 million shares.

The decline follows net income falling to $1.11 billion, or $1.21 per share, from $1.28 billion, or $1.29 per share last year, even as revenue rose 7.2% to $8.35 billion.

The stock has traded between $38.46 and $79.50 over the past 52 weeks.

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