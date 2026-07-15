Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
|
15.07.2026 10:33:10
PayPal Stock Surges Nearly 15% in Premarket as Stripe and Advent International Reportedly Propose $53 Billion Joint Acquisition
This article PayPal Stock Surges Nearly 15% in Premarket as Stripe and Advent International Reportedly Propose $53 Billion Joint Acquisition originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stripe
|
06:00
|Will Stripe swipe PayPal? (Financial Times)
|
15.07.26
|Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal (Financial Times)
|
15.07.26
|Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal (Financial Times)
|
24.06.26