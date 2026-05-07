Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.05.2026 04:03:00
PayPal Stock's Bad Year Just Got Even Worse. Is This a Good Time to Buy Shares?
It's been a rough year for PayPal (NASDAQ: PYPL) shareholders, and Tuesday's reaction to the company's first-quarter 2026 earnings only added to the pain. Shares dropped roughly 9% in early trading following the report, deepening a slide that had already left the stock down about 14% year to date heading into the release.What's striking is that the headline numbers actually came in ahead of analysts' consensus forecasts. The digital payments specialist's revenue rose 7% year over year to $8.4 billion, and adjusted earnings per share edged up 1% to $1.34.This was helped by total payment volume (TPV) reaching $464 billion -- up 11%. But investors took aim at what was happening beneath the surface -- particularly weak branded checkout growth and contracting margins. And the company's lukewarm second-quarter outlook didn't help.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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