PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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28.04.2026 15:55:00
PayPal Trades at Under 10X Earnings -- Is the Stock Cheap for a Reason?
Alex Chriss began his tenure as CEO of PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) in the fall of 2023. Chriss came over from Intuit, and investors hoped that he would breathe new life into one of the oldest fintech companies.Despite unveiling some fresh ideas and pushing PayPal to rethink its user experience, PayPal apparently didn't see results quickly enough. In February, PayPal announced it had replaced Chriss with Enrique Lores, stating the company had been dissatisfied with progress over the past two years.Investors have endured years of miserable performance from PayPal stock, and shares have dropped to less than 10 times earnings today. Is it finally time to look for a turnaround, or is PayPal's low valuation a trap waiting to ensnare your capital?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu PayPal Inc
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