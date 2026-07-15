eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
15.07.2026 08:11:00
PayPal-Übernahme: Stripe und Advent wollen 60,50 US-Dollar pro Aktie bezahlen
Trotz seiner Bedeutung hat PayPal an der Börse enorm an Wert verloren. Für 53 Milliarden US-Dollar wollen zwei US-Firmen den Zahlungsdienstleister übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
|
15.07.26
|PayPal investors can afford not to check out too hastily (Financial Times)
|
15.07.26
|Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal (Financial Times)
|
15.07.26
|Stripe and Advent make $53bn bid for PayPal (Financial Times)
|
10.07.26