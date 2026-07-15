eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 08:11:00

PayPal-Übernahme: Stripe und Advent wollen 60,50 US-Dollar pro Aktie bezahlen

Trotz seiner Bedeutung hat PayPal an der Börse enorm an Wert verloren. Für 53 Milliarden US-Dollar wollen zwei US-Firmen den Zahlungsdienstleister übernehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu eBay Inc.

mehr Nachrichten