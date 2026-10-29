PayPal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PayPal präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,75 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,66 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,02 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at