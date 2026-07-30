PayPal vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PayPal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,73 CAD gegenüber 1,79 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 12,02 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,57 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at