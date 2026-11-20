Deciding between PayPal (NASDAQ:PYPL) and SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) requires balancing established market dominance against aggressive digital growth. Both companies are fighting for a larger share of your digital wallet today.

PayPal remains a global giant in payment processing, while SoFi is a fast-growing digital bank targeting a younger, high-earning demographic. While they operate in different niches, both compete for the same pool of consumer financial activity, making them frequent candidates for a fintech-focused portfolio as investors look toward the future of money.

PayPal operates a massive digital payments platform serving nearly 439 million active accounts across 200 markets. It provides branded checkout services, person-to-person payments via Venmo, and even Bitcoin (CRYPTO:BTC) trading within its app. This scale makes it one of the most recognizable names in fintech stocks today as it adapts to a changing financial landscape.

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