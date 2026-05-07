PayPal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PayPal präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,21 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,76 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at