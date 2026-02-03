CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
03.02.2026 13:09:00
PayPal’s stock suffers near-historic decline upon ‘dramatic’ CEO change
PayPal just saw a major slowdown on a metric that’s closely watched by investors. Soon HP veteran Enrique Lores will be tasked with trying to turn the company around.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!