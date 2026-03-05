Paysafe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Paysafe hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 438,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 420,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paysafe 0,360 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,20 Prozent zurück. Hier wurden 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,87 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,71 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at