Paysafe: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Paysafe hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paysafe -0,330 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Paysafe 442,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 401,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at