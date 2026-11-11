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11.11.2026 06:31:29
PaySign B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PaySign B hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,59 Prozent auf 30,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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