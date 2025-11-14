PaySign B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PaySign B hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PaySign B 15,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at