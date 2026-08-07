PaySign B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PaySign B hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,3 Millionen USD – ein Plus von 48,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PaySign B 19,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at