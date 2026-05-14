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14.05.2026 06:31:29
PaySign B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PaySign B hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,75 Prozent auf 28,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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