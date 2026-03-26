26.03.2026 06:31:28

PaySign B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PaySign B hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PaySign B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 USD. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

PaySign B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 82,03 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 58,38 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD sowie einen Umsatz von 80,60 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

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