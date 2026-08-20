Payton Planar Magnetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Payton Planar Magnetics lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Payton Planar Magnetics 0,150 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,5 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at