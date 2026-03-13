Paz Oil Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Paz Oil Company lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,85 ILS, nach 9,45 ILS im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Paz Oil Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 2,78 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 53,90 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Paz Oil Company ein EPS von 60,90 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,91 Milliarden ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,13 Milliarden ILS.

Redaktion finanzen.at