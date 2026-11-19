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19.11.2026 06:31:28
Paz Oil Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paz Oil Company hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 17,30 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paz Oil Company 13,20 ILS je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Paz Oil Company mit einem Umsatz von insgesamt 4,08 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 39,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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