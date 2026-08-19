Paz Oil Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Paz Oil Company präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,50 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Paz Oil Company 12,80 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,03 Milliarden ILS umgesetzt, gegenüber 2,68 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at