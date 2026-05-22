Paz Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Paz Oil Company präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 15,20 ILS gegenüber 14,60 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Paz Oil Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at