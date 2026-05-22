|
22.05.2026 06:31:29
Paz Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Paz Oil Company präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 15,20 ILS gegenüber 14,60 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Paz Oil Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!