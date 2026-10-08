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08.10.2026 06:31:28
PB Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PB Financial präsentierte in der am 06.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,10 USD, nach 1,87 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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