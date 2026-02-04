PB Fintech präsentierte Quartalsergebnisse

PB Fintech veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,71 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12,92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at