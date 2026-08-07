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07.08.2026 06:31:29
PB Fintech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PB Fintech äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
PB Fintech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,53 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 INR je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PB Fintech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 13,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,19 INR sowie einen Umsatz von 18,48 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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