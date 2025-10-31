PB Fintech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PB Fintech präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat PB Fintech im vergangenen Quartal 16,14 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PB Fintech 11,67 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,95 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 15,61 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at