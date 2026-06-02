PBA Infrastructure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PBA Infrastructure hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 42,31 INR. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PBA Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 56,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 37,99 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 60,750 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,65 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 35,93 Prozent auf 233,53 Millionen INR. Im Vorjahr hatte PBA Infrastructure 364,48 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at