Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Immobilienkrise
|
12.11.2026 14:04:40
pbb-Aktie in Rot: Pfandbriefbank schraubt Erwartungen zurück
An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die pbb-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,38 Prozent auf 2,88 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit fast ein Drittel an Wert eingebüßt.
Die Dämpfung der Gewinnprognose kommt überraschend: Analysten hatten zuletzt im Schnitt noch mit einem Vorsteuerergebnis von rund 39 Millionen gerechnet.
Allerdings musste die Bank nach ihrer Krise der vergangenen Jahre erneut Rückgänge bei Einnahmen und Gewinn hinnehmen. Im dritten Quartal lagen die gesamten Erträge mit 99 Millionen Euro ein Zehntel niedriger als ein Jahr zuvor. Dies lag vor allem am Rückzug der Bank aus ihrem verlustreichen Geschäft in den USA. Der Gewinn vor Steuern schrumpfte von 14 Millionen auf 12 Millionen Euro. Auch unter dem Strich blieb mit ebenfalls 12 Millionen Euro etwas weniger übrig als ein Jahr zuvor.
Die Immobilienmärkte erholten sich langsamer und verhaltener als zu Beginn des Jahres erwartet, sagte Bankchef Wolf. "Viele Marktteilnehmer verschieben Transaktionsentscheidungen auf später." Angesichts dessen zeigte sich der Manager erfreut, dass die Bank ihr Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro steigern konnte.
Wolf hatte die Führung des Instituts Anfang 2024 von dem langjährigen Vorstandschef Andreas Arndt übernommen. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich schon ab, dass die Bank in den USA mit herben Kreditausfällen zu kämpfen hatte. Arndt stellte das US-Geschäft auf den Prüfstand und entschied sich schließlich, das Institut ganz auf Europa auszurichten. Die Abschreibungen auf die Altlasten brockten der Pfandbriefbank im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 284 Millionen Euro ein.
/stw/zb
GARCHING (dpa-AFX)
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