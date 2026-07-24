PBCO Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PBCO Financial präsentierte in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PBCO Financial einen Umsatz von 11,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at