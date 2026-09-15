Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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15.09.2026 18:23:33
PBE vs. RSPH: Is a Biotech ETF or Equal-Weight Healthcare ETF the Better Choice for Investors?
Healthcare investors often choose between targeting high-growth sub-sectors or capturing the broader market.
The Invesco Biotechnology & Genome ETF (NYSEMKT:PBE) provides a concentrated approach to the biotech industry, while the Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH) offers broader exposure with lower volatility. Here's how the two compare on the most important factors for investors.
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