Staples Aktie

Staples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

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18.08.2026 14:26:01

PBJ vs. XLP: Which Consumer Staples ETF Is the Better Bet?

The Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) provides targeted exposure to food industry stocks via a dynamic indexing strategy, while the State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) offers broad, low-cost access to S&P 500 consumer staples.Investors seeking defensive stability often turn to consumer staples to weather market volatility. While both funds target this segment, they differ significantly in cost, total assets under management (AUM), and the breadth of their underlying portfolios. This comparison examines how a focused food-and-beverage approach compares with a diversified sector giant.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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