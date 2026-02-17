PBM Polytex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PBM Polytex präsentierte in der am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,930 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 371,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 426,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at